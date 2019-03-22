Федерер не планирует завершать карьеру в ближайшем будущем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что по-прежнему наслаждается игрой и не планирует прекращать профессиональные выступления в ближайшем будущем.

«Однажды наступит момент, когда тело скажет: «Окей, было здорово, но стоит остановиться». Впрочем, сейчас я по-прежнему наслаждаюсь игрой, завершать карьеру не планирую. Понимаю, что данная тема поднимается всё чаще, но я играю ради болельщиков, особенно молодых», — приводит слова Федерера «Чемпионат» со ссылкой на Tennis World USA.

Также 37-летний швейцарец добавил, что даже после окончания карьеры не бросит играть в теннис и постарается не уходить из спорта.

Ранее сообщалось, что теннисисты Хачанов и Рублёв улучшили позиции в обновлённом рейтинге АТР.