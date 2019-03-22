Барбашёв назван первой звездой игрового дня в НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв, оформивший первый личный хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), был назван лучшим игроком прошедшего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
Барбашёв назван первой звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters
  • © Jeff Curry-USA TODAY Sports

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Нападающий оформил хет-трик и помог своей команды выиграть у «Детройт Ред Уингз».

Второй звездой стал вратарь «Монреаль Канадиэнс» Кэри Прайс, отразивший все 28 бросков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Третьим был признан ещё один страж ворот — Малькольм Суббан из «Вегас Голден Найтс». На его счету «сухой» матч против «Виннипег Джетс».

Ранее сообщалось, что две передачи Дадонова помогли «Флориде» победить «Аризону» в НХЛ.

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