Барбашёв назван первой звездой игрового дня в НХЛ
- Reuters
- © Jeff Curry-USA TODAY Sports
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Нападающий оформил хет-трик и помог своей команды выиграть у «Детройт Ред Уингз».
Второй звездой стал вратарь «Монреаль Канадиэнс» Кэри Прайс, отразивший все 28 бросков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
Третьим был признан ещё один страж ворот — Малькольм Суббан из «Вегас Голден Найтс». На его счету «сухой» матч против «Виннипег Джетс».
Ранее сообщалось, что две передачи Дадонова помогли «Флориде» победить «Аризону» в НХЛ.