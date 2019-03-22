Барбашёв назван первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв, оформивший первый личный хет-трик в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), был назван лучшим игроком прошедшего игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Нападающий оформил хет-трик и помог своей команды выиграть у «Детройт Ред Уингз».

Второй звездой стал вратарь «Монреаль Канадиэнс» Кэри Прайс, отразивший все 28 бросков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Третьим был признан ещё один страж ворот — Малькольм Суббан из «Вегас Голден Найтс». На его счету «сухой» матч против «Виннипег Джетс».

Ранее сообщалось, что две передачи Дадонова помогли «Флориде» победить «Аризону» в НХЛ.