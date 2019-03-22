Бубнов: Бельгия вплоть до последней минуты держала нити игры в своих руках

Экс-футболист сборной СССР по футболу прокомментировал результат отборочного матча чемпионата Европы по футболу — 2020 между Россией и Бельгией, обратив внимание на проблемы российской команды.

«У бельгийцев настолько классная команда, что они преодолевали плотный прессинг. Хозяева забили три хороших гола — и всё потому, что у нас, как и на чемпионате мира, были серьёзные проблемы с контролем мяча. Если в первом тайме было примерное равенство, то после перерыва преимущество Бельгии стало ощутимым и вплоть до последней минуты она держала нити игры в своих руках», — цитирует Бубнова Sportbox.

Также эксперт отметил дебют Ильзата Ахметова и назвал дисквалификацию Головина серьёзной потерей для сборной России.

Ранее Куртуа заявил, что Дзюба подтолкнул его в эпизоде с голом Черышева.