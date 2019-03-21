Тарасова заявила, что потеряла веру в нынешнее поколение российских фигуристов

Известный тренер Татьяна Тарасова критически оценила выступления российских спортсменов на чемпионате мира в японской Сайтаме и заявила, что в мужском фигурном катании необходимо ждать новое поколение.

«Я расстроена за страну, сколько можно на всё это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет», — заявила Тарасова ТАСС

По итогам короткой программы лучший результат среди россиян показал Михаил Коляда — 10-е место.

Ранее Авербух выразил восхищение бойцовскими качествами Медведевой.