Тарасова заявила, что потеряла веру в нынешнее поколение российских фигуристов

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Известный тренер Татьяна Тарасова критически оценила выступления российских спортсменов на чемпионате мира в японской Сайтаме и заявила, что в мужском фигурном катании необходимо ждать новое поколение.
Тарасова заявила, что потеряла веру в нынешнее поколение российских фигуристов
  • Михаил Коляда / © Sho Tamura/AFLO
  • globallookpress.com

«Я расстроена за страну, сколько можно на всё это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет», — заявила Тарасова ТАСС

По итогам короткой программы лучший результат среди россиян показал Михаил Коляда — 10-е место.

Ранее Авербух выразил восхищение бойцовскими качествами Медведевой.

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