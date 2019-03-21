Тарасова заявила, что потеряла веру в нынешнее поколение российских фигуристов
- Михаил Коляда / © Sho Tamura/AFLO
- globallookpress.com
«Я расстроена за страну, сколько можно на всё это смотреть — год, два, три сидеть и смотреть на такие оценки? Нужно ждать новое поколение, никак иначе — нынешним я восхищаться не могу, качеств для этого у него нет», — заявила Тарасова ТАСС
По итогам короткой программы лучший результат среди россиян показал Михаил Коляда — 10-е место.
Ранее Авербух выразил восхищение бойцовскими качествами Медведевой.