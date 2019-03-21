Александрова и Родина не вышли во второй круг турнира WTA в Майами
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Александрова потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской. Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу 18-летней украинской теннисистки.
Родина также в двух сетах уступила австралийке Саманте Стосур. Матч, продолжавшийся 1 час 32 минуты, завершился со счётом 6:4,6:2 в пользу представительницы Австралии.
Во втором круге Ястремская сыграет с австралийкой Эшли Барти, а Стосур встретится с американкой Мэдисон Кис.
Ранее сообщалось, что Маргарита Гаспарян проиграла Полин Пармантье в первом круге турнира WTA в Майами.