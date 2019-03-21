Александрова и Родина не вышли во второй круг турнира WTA в Майами

Россиянки Екатерина Александрова и Евгения Родина не сумели преодолеть барьер первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.

Александрова потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской. Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу 18-летней украинской теннисистки.

Родина также в двух сетах уступила австралийке Саманте Стосур. Матч, продолжавшийся 1 час 32 минуты, завершился со счётом 6:4,6:2 в пользу представительницы Австралии.

Во втором круге Ястремская сыграет с австралийкой Эшли Барти, а Стосур встретится с американкой Мэдисон Кис.

Ранее сообщалось, что Маргарита Гаспарян проиграла Полин Пармантье в первом круге турнира WTA в Майами.