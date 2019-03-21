Газзаев высказался о конфликте Аленичева с руководством «Енисея»

Заслуженный тренер России, зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев высказал мнение о конфликте между Дмитрием Аленичевым и руководством красноярского футбольного клуба «Енисей».

«Я обычно называю такие ситуации «бои местного значения». Считаю, руководители «Енисея» не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять в адрес людей, чей вклад в российский футбол огромен», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что работу тренеров можно и нужно оценивать, но для завершения сотрудничества с тренерами всегда есть цивилизованные способы.

«Не устраивает тренер — освобождайте от должности, договаривайтесь, выплачивайте неустойку, если она прописана в документах. Но вместо этого люди, ничего толком не сделавшие для российского футбола, пускают в ход какие-то сомнительные методы. Кто вы такие, чтобы подобным образом лить грязь на Аленичева и Титова, затрагивая в том числе их личные, человеческие качества? Даже неудачная работа тренера не означает, что против него надо устраивать откровенные провокации», — добавил специалист.

Красноярский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

В середине марта фанаты «Енисея» составили открытое обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу, в котором попросили отправить в отставку Аленичева, который впоследствии заявил, что за этим письмом стоит руководство клуба, а не болельщики.

Ранее эксперт прокомментировал конфликт Аленичева с руководством «Енисея».