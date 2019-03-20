Президент Федерации самбо Аргентины рассказал о развитии данного вида спорта в стране

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Президент Федерации самбо Аргентины Хуан Пабло Мело в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о развитии этого вида спорта в стране.
Президент Федерации самбо Аргентины рассказал о развитии данного вида спорта в стране
  • РИА Новости

«Я думаю, мы на правильном пути. Официально зарегистрированы Федерация самбо и Ассоциация самбо. Мы постоянно привлекаем новых, заинтересованных в нашей борьбе людей», — заявил он.

По его словам, экономическая ситуация в стране не способствует развитию спорта и они не получают господдержки, но им помогает Международная федерация самбо (FIAS).

Ранее телеканал «360» сообщал о всероссийском форуме «Дни самбо в Подмосковье».

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