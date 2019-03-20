Президент Федерации самбо Аргентины рассказал о развитии данного вида спорта в стране
- РИА Новости
«Я думаю, мы на правильном пути. Официально зарегистрированы Федерация самбо и Ассоциация самбо. Мы постоянно привлекаем новых, заинтересованных в нашей борьбе людей», — заявил он.
По его словам, экономическая ситуация в стране не способствует развитию спорта и они не получают господдержки, но им помогает Международная федерация самбо (FIAS).
Ранее телеканал «360» сообщал о всероссийском форуме «Дни самбо в Подмосковье».