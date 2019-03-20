Голкипер «Далласа» Худобин высказался о выступлении россиян на Универсиаде-2019
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«112 медалей. А у остальных стран в сумме — 116. Это же здорово! Я считаю, это прекрасно. Завоевали столько медалей, 41 золото. Это очень хорошо», — приводит слова Худобина «Матч ТВ».
Сборная России завоевала 112 медалей по итогам Универсиады-2019, среди которых 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые награды.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по поощрению сборной России за выступление на Универсиаде.