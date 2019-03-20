Голкипер «Далласа» Худобин высказался о выступлении россиян на Универсиаде-2019

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о выступлении российских спортсменов на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

«112 медалей. А у остальных стран в сумме — 116. Это же здорово! Я считаю, это прекрасно. Завоевали столько медалей, 41 золото. Это очень хорошо», — приводит слова Худобина «Матч ТВ».

Сборная России завоевала 112 медалей по итогам Универсиады-2019, среди которых 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по поощрению сборной России за выступление на Универсиаде.