Голкипер «Далласа» Худобин высказался о выступлении россиян на Универсиаде-2019

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о выступлении российских спортсменов на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.
Голкипер «Далласа» Худобин высказался о выступлении россиян на Универсиаде-2019
  • ©Ric Tapia/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«112 медалей. А у остальных стран в сумме — 116. Это же здорово! Я считаю, это прекрасно. Завоевали столько медалей, 41 золото. Это очень хорошо», — приводит слова Худобина «Матч ТВ».

Сборная России завоевала 112 медалей по итогам Универсиады-2019, среди которых 41 золотая, 39 серебряных и 32 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по поощрению сборной России за выступление на Универсиаде.

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