На чемпионате мира в Японии открылась выставка памяти фигуриста Дениса Тена

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В японской Сайтаме, принимающей чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года, открылась выставка памяти бронзового призёра Игр-2014 казахстанца Дениса Тена.
На чемпионате мира в Японии открылась выставка памяти фигуриста Дениса Тена
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, на выставке представлены фотографии Тена во время его выступлений, а также те, что были сделаны самим фигуристом.

19 июля 2018 года двое преступников попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист умер от полученных ранений в возрасте 25 лет.

Ранее стало известно, что суд приговорил обвиняемых в убийстве фигуриста Тена к 18 годам колонии.

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