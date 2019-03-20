На чемпионате мира в Японии открылась выставка памяти фигуриста Дениса Тена

В японской Сайтаме, принимающей чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года, открылась выставка памяти бронзового призёра Игр-2014 казахстанца Дениса Тена.

Как сообщает ТАСС, на выставке представлены фотографии Тена во время его выступлений, а также те, что были сделаны самим фигуристом.

19 июля 2018 года двое преступников попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист умер от полученных ранений в возрасте 25 лет.

Ранее стало известно, что суд приговорил обвиняемых в убийстве фигуриста Тена к 18 годам колонии.