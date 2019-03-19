ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта

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Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.
ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта
  • globallookpress.com
  • © Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com

Как сообщает ESPN, Траут заключил с калифорнийским клубом соглашение на 12 лет на сумму в размере $430 млн и будет получать около $36 млн в год.

До этого считалось, что рекордный контракт заключил боксёр Сауль Альварес со стриминговой платформой DAZN ($365 млн).  

Ранее вратарь Сергей Бобровский установил рекорд клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» по спасениям в матче на ноль.

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