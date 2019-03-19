ЦСКА обыграл «Динамо» в полуфинале Западной конференции КХЛ, счёт в серии — 3:1

Московский ЦСКА одолел столичное «Динамо» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «ВТБ Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Динамо» вышло вперёд в концовке первого периода благодаря голу Юусо Хиетанена. В третьем периоде Константин Окулов восстановил равенство, а за 25 секунд до финальной сирены Мэт Робинсон принёс победу армейцам.

Таким образом, ЦСКА упрочил своё преимущество в серии — 3:1.

Ранее СКА одержал третью победу в серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Локомотивом».