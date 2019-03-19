AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва
- РИА Новости
Об этом сообщает AFP.
По информации издания, выдан также ордер на арест бывшего старшего тренера российской национальной команды по группе выносливости Алексея Мельникова.
В отношении Балахничёва и Мельникова выдвинуты обвинения в мошенничестве и коррупции. Следствие считает, что россияне платили экс-главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за сокрытие положительных допинг-тестов.
Напомним, что Диак был арестован в 2015 году, но впоследствии выпущен на свободу. Балахничёв и Мельников покинули свои посты после допингового скандала в том же году.
Ранее стала известна полная сумма долга ВФЛА перед IAAF.