AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.

Об этом сообщает AFP.

По информации издания, выдан также ордер на арест бывшего старшего тренера российской национальной команды по группе выносливости Алексея Мельникова.

В отношении Балахничёва и Мельникова выдвинуты обвинения в мошенничестве и коррупции. Следствие считает, что россияне платили экс-главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за сокрытие положительных допинг-тестов.

Напомним, что Диак был арестован в 2015 году, но впоследствии выпущен на свободу. Балахничёв и Мельников покинули свои посты после допингового скандала в том же году.

Ранее стала известна полная сумма долга ВФЛА перед IAAF.