СМИ: DAZN предложила Владимиру Кличко $80 млн за возобновление карьеры

Стриминговая платформа DAZN предложила завершившему карьеру украинскому боксёру Владимиру Кличко $80 млн за возвращение на ринг.

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации издания, $80 млн — это гарантированный гонорар за три боя. При этом по условиям соглашения первый поединок украинца должен состояться 25 мая или 1 июня против одного из десятки лучших боксёров на данный момент.

После этого Кличко должен будет встретиться в боях на лондонском стадионе «Уэмбли» с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Отмечается, что 42-летний спортсмен также получит процент с продажи телеправ и билетов. Кличко должен дать ответ до конца марта.

До этого DAZN обращался с предложением к боксёру. Тогда речь шла о $40 млн.

Ранее Бивол был нацелен получить объединительный бой в этом году.