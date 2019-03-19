СМИ: DAZN предложила Владимиру Кличко $80 млн за возобновление карьеры

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Стриминговая платформа DAZN предложила завершившему карьеру украинскому боксёру Владимиру Кличко $80 млн за возвращение на ринг.
СМИ: DAZN предложила Владимиру Кличко $80 млн за возобновление карьеры
  • ©Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Sport Arena.

По информации издания, $80 млн — это гарантированный гонорар за три боя. При этом по условиям соглашения первый поединок украинца должен состояться 25 мая или 1 июня против одного из десятки лучших боксёров на данный момент.

После этого Кличко должен будет встретиться в боях на лондонском стадионе «Уэмбли» с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Отмечается, что 42-летний спортсмен также получит процент с продажи телеправ и билетов. Кличко должен дать ответ до конца марта. 

До этого DAZN обращался с предложением к боксёру. Тогда речь шла о $40 млн.

Ранее Бивол был нацелен получить объединительный бой в этом году.

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