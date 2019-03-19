СМИ: Футболист Варан намерен покинуть «Реал»

Французский защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан желает сменить клуб.

Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении игрока.

Действующий контракт француза с клубом из столицы Испании рассчитан до июня 2022 года. При этом сумма отступных составляет около €200 млн.

В текущем сезоне Варан появился на поле в 24 играх Примеры и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет приобрести игрока «Лиона» Набиля Фекира.