Блинкова, Кудерметова, Потапова и Дьяченко не сумели квалифицироваться в основную сетку турнира WTA в Майами

Четыре российские теннисистки потерпели поражение в матчах квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.

Анастасия Потапова

globallookpress.com

© Zhao Hanrong/Xinhua

Анна Блинкова в первом раунде квалификации проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майи — 6:2, 3:6, 2:6. Вероника Кудерметова потерпела поражение со счётом 6:2, 6:0 от бельгийки Янины Викмайер. Анастасия Потапова уступила представительнице Японии Мисаке Дои — 6:3, 6:7, 6:7, а Виталия Дьяченко проиграла чешке Каролине Муховой — 6:7, 1:6. Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потеряла восемь позиций в новом рейтинге WTA.