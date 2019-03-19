Блинкова, Кудерметова, Потапова и Дьяченко не сумели квалифицироваться в основную сетку турнира WTA в Майами

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Четыре российские теннисистки потерпели поражение в матчах квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.
Блинкова, Кудерметова, Потапова и Дьяченко не сумели квалифицироваться в основную сетку турнира WTA в Майами
  • Анастасия Потапова
  • globallookpress.com
  • © Zhao Hanrong/Xinhua

Анна Блинкова в первом раунде квалификации проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майи — 6:2, 3:6, 2:6.

Вероника Кудерметова потерпела поражение со счётом 6:2, 6:0 от бельгийки Янины Викмайер.

Анастасия Потапова уступила представительнице Японии Мисаке Дои — 6:3, 6:7, 6:7, а Виталия Дьяченко проиграла чешке Каролине Муховой — 6:7, 1:6.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина потеряла восемь позиций в новом рейтинге WTA.

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