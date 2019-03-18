Футболисту «Спартака» Кутепову предстоит дополнительное медобследование
Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».
«В ближайшее время футболист пройдёт дополнительное обследование, после чего будут определены сроки его восстановления», — говорится в заявлении красно-белых.
Отмечается, что проблемы со здоровьем беспокоили Кутепова несколько дней и усугубились после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Ранее сообщалось, что Кутепов пропустит матчи сборной России по футболу с Бельгией и Казахстаном из-за травмы.