Футболисту «Спартака» Кутепову предстоит дополнительное медобследование

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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов, который покинул расположение сборной России по футболу из-за проблем с мышцами паховой области, пройдёт дополнительное медицинское обследование.

Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

«В ближайшее время футболист пройдёт дополнительное обследование, после чего будут определены сроки его восстановления», — говорится в заявлении красно-белых.

Отмечается, что проблемы со здоровьем беспокоили Кутепова несколько дней и усугубились после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Кутепов пропустит матчи сборной России по футболу с Бельгией и Казахстаном из-за травмы.

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