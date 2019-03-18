Футболист «Спартака» Глушенков заявил, что не специально наступил на ногу Жиркову

Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков прокомментировал инцидент с защитником петербургского «Зенита» Юрием Жирковым во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Конечно, я не специально наступил ему на ногу. Наверное, ему было больно. В пылу борьбы, когда цена результата очень велика, бывает всякое. После этого момента я окончательно понял, что дебютировал по-настоящему!» — приводит слова игрока Sport24.

Он пожелал Жиркову удачи в предстоящих матчах сборной России с Бельгией и Казахстаном в рамках отборочного цикла Евро-2020. Глушенков также ответил на высказывание тренера «Зенита-2» Владислава Радимова о том, что Жирков зря не попал в голову хавбека «Спартака».

«Возможно, Радимов был расстроен тем, что я забил «Зениту-2» два мяча за «Чертаново», когда мы выиграли 4:0, и один — недавно за «Спартак-2» в ФНЛ», — добавил Глушенков.

Во втором тайме игры Глушенков вступил в борьбу с нападающим Себастьяном Дриусси. Аргентинец упал, а Жирков ударил по мячу и попал полузащитнику «Спартака» по спине.

Ранее Жирков извинился перед Глушенковым за инцидент в матче «Спартак» — «Зенит».