«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 2:1.
Хозяева вышли вперёд в середине второго периода благодаря голу Владимира Ткачёва. Екатеринбургский коллектив ответил на это заброшенной шайбой Александра Кучерявенко.
Победу «Салавату» в овертайме принёс Йоонас Кемппайнен.
Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии — 2:1.
Ранее «Локомотив» сократил отставание в серии второго раунда плей-офф КХЛ, обыграв СКА.