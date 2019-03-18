«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд в середине второго периода благодаря голу Владимира Ткачёва. Екатеринбургский коллектив ответил на это заброшенной шайбой Александра Кучерявенко. Победу «Салавату» в овертайме принёс Йоонас Кемппайнен. Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии — 2:1. Ранее «Локомотив» сократил отставание в серии второго раунда плей-офф КХЛ, обыграв СКА.