«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» одолел «Автомобилист» и повёл в серии второго раунда плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счётом 2:1.

Хозяева вышли вперёд в середине второго периода благодаря голу Владимира Ткачёва. Екатеринбургский коллектив ответил на это  заброшенной шайбой Александра Кучерявенко.

Победу «Салавату» в овертайме принёс Йоонас Кемппайнен.

Таким образом, «Салават Юлаев» вышел вперёд в серии — 2:1.

Ранее «Локомотив» сократил отставание в серии второго раунда плей-офф КХЛ, обыграв СКА.

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