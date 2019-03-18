Макгрегор назвал Роналду феноменальным спортсменом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился мнением о футболисте туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Макгрегор назвал Роналду феноменальным спортсменом
  • © Reuters

«Криштиану — феноменальный спортсмен, личность и предприниматель. Он дисциплинирован во всём. Этот спортсмен предан своему делу, что вдохновляет многих маленьких детей играть в футбол», — цитирует ирландца официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Он также отметил отличную игру Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», в котором форвард оформил хет-трик. Макгрегор также подчеркнул, что португалец демонстрирует высокий уровень в 34 года.

«Он показал уровень против одной из лучших оборонительных команд в Европе. Это вдохновляет! Мы оба дисциплинированные спортсмены, которые на вершине», — добавил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне хочет повторного боя Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора.

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