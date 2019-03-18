УЕФА завёл дисциплинарное дело на Роналду за неприличный жест в матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду за неприличный жест в сторону фанатов мадридского «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован за неприличный жест в ответном матче его команды с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА сообщает о заведении дисциплинарного дела против португальца.

Роналду повторил жест тренера «Атлетико» Диего Симеоне, который аргентинец исполнил во время первой встречи команд. Тогда наставник испанского клуба был оштрафован на €20 тыс.