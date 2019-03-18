Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в матче Лиги 1

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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Марселем» в матче 29-го тура французской Лиги 1.
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в матче Лиги 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе ПСЖ дубль оформил Анхель ли Мария, забивший на 55-й и 66-й минутах. Ещё один гол в активе Килиана Мбаппе (45-я минута).

«Марсель» ответил голом Валера Жермена на 46-й минуте. Гости с 62-й минуты играли вдесятером после того, как голкипер Стив Манданда получил прямую красную карточку за игру рукой за пределами штрафной площади.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 77 очков. «Марсель» с 47 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным на последних минутах вырвал победу над «Лиллем» в Лиге 1.

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