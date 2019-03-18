Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» обыграть «Марсель» в матче Лиги 1
- Reuters
Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
В составе ПСЖ дубль оформил Анхель ли Мария, забивший на 55-й и 66-й минутах. Ещё один гол в активе Килиана Мбаппе (45-я минута).
«Марсель» ответил голом Валера Жермена на 46-й минуте. Гости с 62-й минуты играли вдесятером после того, как голкипер Стив Манданда получил прямую красную карточку за игру рукой за пределами штрафной площади.
ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 77 очков. «Марсель» с 47 очками — четвёртый.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным на последних минутах вырвал победу над «Лиллем» в Лиге 1.