Клебо высказался о своей борьбе с Большуновым за победу в Кубке мира по лыжным гонкам

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказал мнение о своей борьбе с россиянином Александром Большуновым за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2018/19.
Клебо высказался о своей борьбе с Большуновым за победу в Кубке мира по лыжным гонкам
  • Reuters

«Борьба за победу в общем зачёте будет тяжёлой. У Большунова получается всё. Он является лучшим дистанционным лыжником на данный момент. Поэтому всем, кто сражается за победу в Кубке мира, будет тяжело, ведь нам предстоят две дистанционные гонки. Мой успех очень зависит от спринтерской гонки и масс-старта», — приводит слова Клебо NRK.

Норвежец лидирует в общем зачёте Кубка мира, набрав 1393 очка. Большунов, занимающий второе место отстаёт от Клебо на 14 баллов.

Финальный этап Кубка мира пройдёт в Канаде с 22 по 24 марта.

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Швеции.

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