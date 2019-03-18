Клебо высказался о своей борьбе с Большуновым за победу в Кубке мира по лыжным гонкам
- Reuters
«Борьба за победу в общем зачёте будет тяжёлой. У Большунова получается всё. Он является лучшим дистанционным лыжником на данный момент. Поэтому всем, кто сражается за победу в Кубке мира, будет тяжело, ведь нам предстоят две дистанционные гонки. Мой успех очень зависит от спринтерской гонки и масс-старта», — приводит слова Клебо NRK.
Норвежец лидирует в общем зачёте Кубка мира, набрав 1393 очка. Большунов, занимающий второе место отстаёт от Клебо на 14 баллов.
Финальный этап Кубка мира пройдёт в Канаде с 22 по 24 марта.
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Швеции.