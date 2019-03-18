Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Примеры

Короткая ссылка
Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над севильским «Бетисом» в матче 28-го тура испанской Примеры.
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Примеры
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси. ещё один гол в активе Луиса Суареса.

За «Бетис» забил Лоренсо Морон.

«Барселона» с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, опережая идущий вторым мадридский «Атлетико» на 10 баллов. «Бетис» с 39 баллами — восьмой.

Ранее сообщалось, что Месси вышел на второе место по числу матчей за «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить