Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Примеры
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси. ещё один гол в активе Луиса Суареса.
За «Бетис» забил Лоренсо Морон.
«Барселона» с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, опережая идущий вторым мадридский «Атлетико» на 10 баллов. «Бетис» с 39 баллами — восьмой.
Ранее сообщалось, что Месси вышел на второе место по числу матчей за «Барселону».