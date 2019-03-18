Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над севильским «Бетисом» в матче 28-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Барселоны» хет-трик оформил Лионель Месси. ещё один гол в активе Луиса Суареса.

За «Бетис» забил Лоренсо Морон.

«Барселона» с 66 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, опережая идущий вторым мадридский «Атлетико» на 10 баллов. «Бетис» с 39 баллами — восьмой.

Ранее сообщалось, что Месси вышел на второе место по числу матчей за «Барселону».