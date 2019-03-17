Месси вышел на второе место по числу матчей за «Барселону»

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел на второе место в истории клуба по числу сыгранных матчей.

Знаковой для 31-летнего форварда стала игра 28-го тура испанской Примеры с «Бетисом». Месси вышел в стартовом составе на свой 674-й матч за «блауграну», цвета которой он защищает с 2004 года.

Таким образом, Месси сравнялся с Андресом Иньестой по числу матчей за «Барселону». Лидером по данном показателю является Хави — 767 матчей.

Ранее сообщалось, что Месси во всех турнирах за «Барселону» забивает по 35 и более голов 11-й сезон подряд.