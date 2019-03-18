«Интер» победил «Милан» в миланском дерби Серии А

Футболисты «Интера» победили «Милан» в центральном матче 28-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро» завершилась со счётом 3:2 в пользу нерадзурри.

Победу «Интеру» принесли голы Матиаса Весино, Стефана де Врея и Лаутаро Мартинеса, реализовавшего пенальти.

«Милан» ответил голами Тьемуэ Бакайоко и Маттео Мусаккио.

«Интер» набрал 53 очка иподнялся на третье место в турнирной таблице Серии А, опередив «Милан», который с 51 очком опустился на четвёртое место.

Ранее сообщалось, что «Наполи» обыграл «Удинезе» в матче Серии А.