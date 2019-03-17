«Севилья» победила «Эспаньол» в матче Примеры благодаря голу Бен-Йеддера

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«Севилья» одержала победу над барселонским клубом «Эспаньол» в матче 28-го тура испанской Примеры.
«Севилья» победила «Эспаньол» в матче Примеры благодаря голу Бен-Йеддера
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Встреча, прошедшая на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Севилье» принёс гол Виссама Бен-Йеддера, реализовавшего пенальти на 53-й минуте.

В концовке матча в обеих командах осталось по десять игроков — на 94-й минуте были удалены Хуан Сориано («Севилья») и Серхи Дардер («Эспаньол»).

«Севилья» занимает шестое место в турнирной таблице Примеры, набрав 43 очка. «Эспаньол» с 34 очками остался на 13-м.

Ранее сообщалось, что «Севилья» объявила о возвращении Рамона Мончи на должность спортивного директора клуба.

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