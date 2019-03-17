Российские кёрлингистки проиграли команде Южной Кореи на чемпионате мира в Силькеборге

Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Южной Кореи в третьем матче кругового турнира чемпионата мира по кёрлингу в датском Силькеборге.

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РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 7:6 в пользу южнокорейской команды. В составе сборной России выступают Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. После трёх игр россиянки делят третье место в турнирной таблице чемпионата мира с командами Германии, Японии и Швеции. Следующими соперниками сборной России станут команды Японии и США. Матчи пройдут 18 марта. Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу одолела Данию на ЧМ.