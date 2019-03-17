Российские кёрлингистки проиграли команде Южной Кореи на чемпионате мира в Силькеборге
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 7:6 в пользу южнокорейской команды.
В составе сборной России выступают Алина Ковалёва, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
После трёх игр россиянки делят третье место в турнирной таблице чемпионата мира с командами Германии, Японии и Швеции.
Следующими соперниками сборной России станут команды Японии и США. Матчи пройдут 18 марта.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по кёрлингу одолела Данию на ЧМ.