Гараничев отказался общаться с прессой после масс-старта на ЧМ в Эстерсунде

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Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался общаться с представителями СМИ после завершения гонки на 15 км с общим стартом на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Гараничев отказался общаться с прессой после масс-старта на ЧМ в Эстерсунде
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат».

Гараничев финишировал на 16-м месте в масс-старте, упустив лидерство после четырёх промахов на заключительном, четвёртом огневом рубеже.

Ранее сообщалось, что Доминик Виндиш выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону.

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