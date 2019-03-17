Гараничев отказался общаться с прессой после масс-старта на ЧМ в Эстерсунде

Российский биатлонист Евгений Гараничев отказался общаться с представителями СМИ после завершения гонки на 15 км с общим стартом на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

© Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com

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Об этом сообщает «Чемпионат». Гараничев финишировал на 16-м месте в масс-старте, упустив лидерство после четырёх промахов на заключительном, четвёртом огневом рубеже. Ранее сообщалось, что Доминик Виндиш выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону.