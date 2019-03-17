«Ливерпуль» вырвал победу над «Фулхэмом» в 31-м туре АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл лондонский «Фулхэм» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме красные вышли вперёд благодаря голу Садио Мане. На 74-й минуте хозяева восстановили равенство в игре: Райан Бабель отправил мяч в сетку ворот Алисона. На 81-й минуте Джеймс Милнер реализовал пенальти и принёс победу «Ливерпулю».

«Ливерпуль» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 76 очков. «Фулхэм» с 17 баллами занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

Ранее «Лестер» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Бернли».