Конькобежцы Качанова и Муштаков победили на ЧР в спринтерском многоборье

Конькобежцы Дарья Качанова и Виктор Муштаков выиграли чемпионат России в спринтерском многоборье, который проходил в Челябинске.

В рамках соревнования конькобежцы дважды преодолевали дистанции по 500 и 1000 метров. У мужчин три дистанции из четырёх выиграл Виктор Муштаков, что принесло его суммарную победу на чемпионате России.

На втором 1000-метровом отрезке победил Михаил Козлов, занявший итоговое третье место. Вторым в общем зачёте стал Виктор Лобас.

У женщин золотую медаль выиграла Дарья Качанова, дважды победившая на дистанции в 1000 метров. Второе место у Ольги Фаткулиной, которая была лучшей на отрезках по 500 метров. Третье место в итоговом зачёте заняла Ирина Кузнецова.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни российский конькобежец Андрей Ануфриенко.