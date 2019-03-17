Биатлонист Гараничев объяснил своё отсутствие в эстафетной гонке ЧМ нежеланием подвести команду

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Российский биатлонист Евгений Гараничев, отказавшийся от участия в эстафетной гонке в рамках чемпионата мира в Эстерсунде, объяснил свой поступок широкой общественности.
Биатлонист Гараничев объяснил своё отсутствие в эстафетной гонке ЧМ нежеланием подвести команду
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Друзья, могу сказать только одно: от эстафеты отказался сам, потому что не хотел снова подвести команду! Извиняюсь перед всеми болельщиками! Ребята молодцы! Увидимся сегодня на масс-старте», — написал Гараничев в Instagram.

В эстафетной гонке у мужчин в Эстерсунде сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Ранее Малышко рассказал, что, приняв эстафету, сразу начал пытаться отыграть отставание от лидеров.

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