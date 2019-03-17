Спенс победил Гарсию и защитил титул чемпиона мира по боксу

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Американский боксёр Эррол Спенс — младший сумел сохранить титул чемпиона мира по версии IBF, победив Майки Гарсию.
Спенс победил Гарсию и защитил титул чемпиона мира по боксу
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В поединке двух непобеждённых боксёров за титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 66,8 кг победу единогласным решением судей одержал Эррол Спенс — младший — 120:108, 120:108, 120:107.

Для Майки Гарсии это поражение стало первым в карьере при 39 выигранных поединках. Спенс одержал 25-ю победу в профессиональной карьере, защитив свой титул третий раз подряд.

Ранее сообщалось, что Пакьяо проведёт следующий бой 29 июня.

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