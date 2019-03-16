Гол Ройса на 92-й минуте принёс «Боруссии» победу над «Гертой» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу «Боруссии» принесли голы Томаса Делейни, Дан-Акселя Загаду и Марко Ройса, отличившегося уже в компенсированное ко второму тайму время.

В составе «Герты» дубль оформил Саломон Калу.

«Боруссия» вышла первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив «Баварию», у которой есть игра в запасе, на три очка. «Герта» с 35 очками — десятая.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски вышел на первое место по голам в Бундеслиге среди легионеров.