Гол Ройса на 92-й минуте принёс «Боруссии» победу над «Гертой» в матче Бундеслиги
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Встреча, прошедшая на «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу «Боруссии» принесли голы Томаса Делейни, Дан-Акселя Загаду и Марко Ройса, отличившегося уже в компенсированное ко второму тайму время.
В составе «Герты» дубль оформил Саломон Калу.
«Боруссия» вышла первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опередив «Баварию», у которой есть игра в запасе, на три очка. «Герта» с 35 очками — десятая.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски вышел на первое место по голам в Бундеслиге среди легионеров.