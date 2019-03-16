СПАЛ во второй раз в сезоне обыграл «Рому» в Серии А
- ©Filippo Rubin/Lapresse
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе СПАЛ забили Мохамед Фарес и Андреа Петанья, реализовавший пенальти.
«Рома» ответила голом Диего Перотти, реализовавшего 11-метровый.
Таким образом СПАЛ, занимающий 15-е место в турнирной таблице Серии А с 26 очками, во второй раз в сезоне нанёс поражение «Роме», располагающейся на пятом месте с 47 очками. Предыдущая встреча команд — в девятом туре чемпионата — завершилась выездной победой СПАЛ со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» и «Лацио» не выявили победителя в матче Серии А.