СПАЛ во второй раз в сезоне обыграл «Рому» в Серии А

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Феррарский СПАЛ одержал победу над римской «Ромой» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
СПАЛ во второй раз в сезоне обыграл «Рому» в Серии А
  • ©Filippo Rubin/Lapresse
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая на стадионе «Паоло Мацца» в Ферраре, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе СПАЛ забили Мохамед Фарес и Андреа Петанья, реализовавший пенальти.

«Рома» ответила голом Диего Перотти, реализовавшего 11-метровый.

Таким образом СПАЛ, занимающий 15-е место в турнирной таблице Серии А с 26 очками, во второй раз в сезоне нанёс поражение «Роме», располагающейся на пятом месте с 47 очками. Предыдущая встреча команд — в девятом туре чемпионата — завершилась выездной победой СПАЛ со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» и «Лацио» не выявили победителя в матче Серии А.

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