Кверквелия рассказал о задачах «Локомотива» на весеннюю часть сезона

Грузинский защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия высказался о первых матчах своей команды весенней части сезона.

«По результату лучшая игра — матч с «Анжи». По качеству футбола — с «Крыльями Советов». Хотя играли первую официальную встречу после сборов, неплохо действовали в атаке», — цитирует футболиста Sportbox.

Он отметил, что его ошибка повлияла на то, что «Крылья Советов» смогли забить в матче с железнодорожниками (Встреча завершилась со счётом 1:1 — RT.). При этом он считает, что «Локомотив» неплохо начал весеннюю части сезона.

«Плюс, мы прошли в полуфинал Кубка России. Хотим завоевать ещё один трофей. Так что задачи в команде видим такими — победа в Кубке России и минимум место в Лиге чемпионов по итогам РПЛ», — добавил Кверквелия.

Ранее Кверквелия опроверг слухи об уходе из «Локомотива».