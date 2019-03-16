Футболист «Локомотива» Кверквелия опроверг слухи об уходе из клуба

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«Кто это придумывает?! Честно, не читал эту информацию. У меня контракт с железнодорожниками на 2,5 года. Мне тут всё нравится. Тренер мне доверяет. Пока Юрий Павлович хочет видеть меня в команде, буду здесь. Пусть человек, который распускает эти слухи, оставит их при себе», — приводит слова игрока Sportbox.

Он отметил, что прекрасно чувствует себя в московском коллективе. По его словам, он вполне может полностью отработать действующий контракт с «Локомотивом».

«Если появятся какие-то предложения, и они будут интересны и мне, и «Локомотиву», то рассмотрю их. Пока же никакой конкретики не было, а абстрактно о чём-то говорить бессмысленно», — добавил Кверквелия.

В текущем сезоне грузинский футболист сыграл 19 матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил один мяч.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия Джикия опроверг слухи о переходе в «Локомотив».