Футболист «Локомотива» Кверквелия опроверг слухи об уходе из клуба
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«Кто это придумывает?! Честно, не читал эту информацию. У меня контракт с железнодорожниками на 2,5 года. Мне тут всё нравится. Тренер мне доверяет. Пока Юрий Павлович хочет видеть меня в команде, буду здесь. Пусть человек, который распускает эти слухи, оставит их при себе», — приводит слова игрока Sportbox.
Он отметил, что прекрасно чувствует себя в московском коллективе. По его словам, он вполне может полностью отработать действующий контракт с «Локомотивом».
«Если появятся какие-то предложения, и они будут интересны и мне, и «Локомотиву», то рассмотрю их. Пока же никакой конкретики не было, а абстрактно о чём-то говорить бессмысленно», — добавил Кверквелия.
В текущем сезоне грузинский футболист сыграл 19 матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил один мяч.
Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия Джикия опроверг слухи о переходе в «Локомотив».