Квят объяснил, почему занял только 15-е место в квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1»

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Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал свой результат в квалификации первого этапа нового сезона — Гран-при Австралии.
Квят объяснил, почему занял только 15-е место в квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1»
  • ©Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Доволен сегодняшней сессией. Мы были на очень высоком уровне в первой тренировке, во второй, третьей, потом в первом сегменте квалификации. Во втором что-то пошло не так. Плюс Себастьян Феттель вылетел с трассы передо мной, вот прямо совсем передо мной, так что мне надо было уворачиваться, и я потерял какое-то время», — приводит слова гонщика Motorsport.

Он отметил, что не жалуется на немецкого пилота, так как тот предпринял в той ситуации всё, что мог. По его мнению, стоило просто улучшить время с первого сегмента.

«Уже в Q1 ощущения от машины были очень хорошими, так что сложно прибавлять после этого. В целом нам надо просто изучить, что случилось. Как только поймём, где находится идеальное рабочее окно, мы будем наслаждаться», — добавил Квят.

Ранее Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1».

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