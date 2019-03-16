Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1», Квят — 15-й

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Британский пилот команды Mercedes AMG Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию первого этапа нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Австралии.
Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1», Квят — 15-й
  • Reuters

Хэмилтон показал время 1 минута 20,486 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас с отставанием на 0,112 секунды. Замкнул тройку лучших немец Себастьян Феттель из Ferrari (+0,704).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал 15-м (+1,689). Его напарник тайско-британский пилот Александр Албон — 13-й (+1,631).

Перед этим Хэмилтон также оказался лучшим в третьей свободной практике.

Ранее Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Австралии «Формулы-1».

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