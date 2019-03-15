Хэмилтон — лучший во второй свободной практике Гран-при Австралии «Формулы-1», Квят — 11-й

Британский пилот команды Mercedes AMG Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Австралии «Формулы-1».

На второй тренировке первого этапа нового сезона Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1 минуту 22,600 секунды.

Вторым стал его партнёр по команде финн Вальттери Боттас с отставанием на 0,048 секунды. Замкнул тройку лучших представитель Red Bull голландец Макс Ферстаппен (+ 0,800).

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят занял 11-е место (+ 1,333), его партнёр по команде тайско-британский пилот Александр Албон — 17-й (+ 2,075).

Ранее Хэмилтон стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Австралии «Формулы-1».