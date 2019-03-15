Хэмилтон стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Австралии «Формулы-1», Квят — седьмой
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На первой тренировке первого этапа нового сезона Хэмилтон проехал свой лучший круг за 1 минуту 23,599 секунды.
Второе место занял Себастьян Феттель из Ferrari с отставанием 0,038 секунды. Замкнул тройку лучших его партнёр по команде, представитель Монако Шарль Леклер (+0,074).
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят стал седьмым (+1,233).
Ранее Квят выразил мнение, что команда Toro Rosso полностью подготовлена к старту сезона «Формулы-1».