Губерниев рассказал, почему Гараничев не выступит в эстафете на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
В своём Instagram Губерниев написал, что знает причину, по которой Гараничев не выступит в эстафете, но называть её не стал.
Тем не менее позже он ответил на вопрос одного из пользователей о биатлонисте в комментариях под фото.
«Боится он», — написал Губерниев.
В составе российской команды в эстафете выступят Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
Ранее Виталий Норицын огласил состав сборной России на женскую эстафетную гонку на ЧМ.