Губерниев рассказал, почему Гараничев не выступит в эстафете на ЧМ по биатлону

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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему российский биатлонист Евгений Гараничев не побежит эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Губерниев рассказал, почему Гараничев не выступит в эстафете на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

В своём Instagram Губерниев написал, что знает причину, по которой Гараничев не выступит в эстафете, но называть её не стал.

Тем не менее позже он ответил на вопрос одного из пользователей о биатлонисте в комментариях под фото.

«Боится он», — написал Губерниев.

В составе российской команды в эстафете выступят Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Ранее Виталий Норицын огласил состав сборной России на женскую эстафетную гонку на ЧМ.

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