В «Рубине» заявили, что клуб погасил все долги

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что руководство клуба полностью погасило задолженность перед футболистами.
В «Рубине» заявили, что клуб погасил все долги
  • РИА Новости

«В настоящий момент впервые за долгое время перед игроками команды нет никаких долгов. У нас есть понимание, что до конца этого года у нас будут чёткие выплаты зарплаты без задержек», — цитирует гендиректора клуба «Бизнес Online».

По его словам, у казанцев есть деньги и понимание финансовой ситуации. Он отметил, что на данный момент «Рубин» имеет стабильное финансовое состояние. Этому поспособствовали новые спонсорские контракты и сокращение бюджета.

«Это позволяет нам спокойно смотреть в будущее. В этом плане всё у нас хорошо, клуб стабилен, тяжёлые времена позади», — сказал Сайманов.

Он также добавил, что единственный бывший игрок команды, с которым ещё не полностью рассчитались, — это Чико Флорес. При этом Сайманов подчеркнул, что это не долг, а договорённость о плановых платежах.

«Наконец-то мы сейчас подошли к тому, о чём говорили при возвращении в клуб: нужно несколько лет, чтобы выправить ситуацию. Думаю, что даже в этом сезоне мы ещё поборемся за место в еврокубках. Мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее», — заключил Сайманов.

Ранее в «Рубине» рассказали, что продажа Азмуна помогла погасить долги перед Караденизом.

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