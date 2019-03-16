В «Рубине» заявили, что клуб погасил все долги

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что руководство клуба полностью погасило задолженность перед футболистами.

«В настоящий момент впервые за долгое время перед игроками команды нет никаких долгов. У нас есть понимание, что до конца этого года у нас будут чёткие выплаты зарплаты без задержек», — цитирует гендиректора клуба «Бизнес Online».

По его словам, у казанцев есть деньги и понимание финансовой ситуации. Он отметил, что на данный момент «Рубин» имеет стабильное финансовое состояние. Этому поспособствовали новые спонсорские контракты и сокращение бюджета.

«Это позволяет нам спокойно смотреть в будущее. В этом плане всё у нас хорошо, клуб стабилен, тяжёлые времена позади», — сказал Сайманов.

Он также добавил, что единственный бывший игрок команды, с которым ещё не полностью рассчитались, — это Чико Флорес. При этом Сайманов подчеркнул, что это не долг, а договорённость о плановых платежах.

«Наконец-то мы сейчас подошли к тому, о чём говорили при возвращении в клуб: нужно несколько лет, чтобы выправить ситуацию. Думаю, что даже в этом сезоне мы ещё поборемся за место в еврокубках. Мы с большим оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее», — заключил Сайманов.

Ранее в «Рубине» рассказали, что продажа Азмуна помогла погасить долги перед Караденизом.