Макгрегор заявил, что готов выйти на поединок с любым бойцом UFC

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что готов вернуться в октагон и схлестнуться с любым соперником.
Макгрегор заявил, что готов выйти на поединок с любым бойцом UFC
  • © Chris Farina/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Упорно тренируюсь, я готов вернуться в октагон. Надеюсь, что скоро сделаю важное объявление», — цитирует спортсмена Complex.

При этом он отметил, что пока не может назвать точную дату своего возвращения.

«Тем не менее я готов выйти против любого соперника, которого мне определит UFC», — сказал Макгрегор.

Последний поединок ирландец провёл 6 октября 2018 года. Тогда он потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее российско-ирландский боец MMA Артём Лобов подтвердил, что Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым.

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