Макгрегор заявил, что готов выйти на поединок с любым бойцом UFC
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«Упорно тренируюсь, я готов вернуться в октагон. Надеюсь, что скоро сделаю важное объявление», — цитирует спортсмена Complex.
При этом он отметил, что пока не может назвать точную дату своего возвращения.
«Тем не менее я готов выйти против любого соперника, которого мне определит UFC», — сказал Макгрегор.
Последний поединок ирландец провёл 6 октября 2018 года. Тогда он потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее российско-ирландский боец MMA Артём Лобов подтвердил, что Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым.