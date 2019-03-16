«Даллас» потерпел поражение от «Вегаса» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Худобина

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«Даллас Старз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Даллас» потерпел поражение от «Вегаса» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Худобина
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча, которая состоялась в Далласе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Старз» единственную шайбу забросил Роопе Хинц. У «Голден Найтс» отличились Макс Пасиоретти и Райан Ривз.

Игрок «Вегаса» Вильям Карлссон не реализовал буллит во втором периоде. Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 35 бросков из 37.

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками. «Вегас» идёт на пятой позиции на Западе с 83 баллами. 

Ранее пас Панарина и 46 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину» в НХЛ.

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