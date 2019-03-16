Пас Панарина и 46 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину» в НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Пас Панарина и 46 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину» в НХЛ
  • Reuters
  • © Aaron Doster-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Адам Маккуэйд, Дэвид Савар и Джош Андерсон. 

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его одноклубник, голкипер Сергей Бобровский отразил 46 бросков из 46.

«Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 83 очками. «Каролина» находится на одну строчку выше с таким же количеством баллов, но имея матч в запасе.

Ранее Никита Кучеров установил рекорд по результативным передачам за сезон НХЛ среди россиян.

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