Пас Панарина и 46 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев отличились Адам Маккуэйд, Дэвид Савар и Джош Андерсон.

Российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его одноклубник, голкипер Сергей Бобровский отразил 46 бросков из 46.

«Коламбус» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 83 очками. «Каролина» находится на одну строчку выше с таким же количеством баллов, но имея матч в запасе.

Ранее Никита Кучеров установил рекорд по результативным передачам за сезон НХЛ среди россиян.