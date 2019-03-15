Роналду признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком прошедшей недели в футбольной Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ответной встрече 1/8 финала с мадридским «Атлетико» Роналду оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу по сумме двух матчей — 3:2. Благодаря этому «Ювентус» вышел в четвертьфинал турнира.

Помимо него, на звание лучшего игрока претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане и хавбек «Манчестер Сити» Лерой Зане.

Ранее Жозе Моуринью рассказал, почему назвал героем недели в ЛЧ Роналду, а не Месси.