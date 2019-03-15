Жиго считает, что «Спартак» победит «Зенит» в 20-м туре РПЛ

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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказал мнение о предстоящем матче своей команды с петербургским «Зенитом» в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Жиго считает, что «Спартак» победит «Зенит» в 20-м туре РПЛ
  • РИА Новости

«Знаю, что «Зенит» — принципиальный соперник для «Спартака» и болельщикам важно, чтобы мы победили в этой игре. Но мы готовимся к этой игре так же, как и к матчам с другими командами лиги», — приводит слова француза «Бизнес Online».

Тем не менее Жиго отметил, что в команде осознают принципиальность противостояния, из-за чего игроки будут очень мотивированы.

«Думаю, что победит «Спартак». Но повторю, что футбол — непредсказуемая вещь. Тем более что это дерби двух столиц. Думаю, забьёт мой друг Джика (Георгий Джикия. — RT), точно положит один со штрафного. У него получился шикарный удар в игре с «Динамо», — добавил футболист.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 17 марта.

Ранее Жиго заявил, что у него нет обиды на игрока «Зенита» Дзюбу из-за травмы.

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