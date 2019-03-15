Футболист «Спартака» Жиго заявил, что у него нет обиды на игрока «Зенита» Дзюбу из-за травмы

Французский защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что у него нет обид на форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу, в столкновении с которым в матче первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) он получил серьёзную травму.

«Это футбол — контактный вид спорта. Поэтому никаких обид на Артёма у меня нет. Дзюба мне не звонил. Некоторым игрокам важно, чтобы перед ними извинились. Но лично я не нуждался в этом. Если сейчас мимо будет проходить Дзюба, пожму ему руку. Не вижу никаких проблем», — цитирует игрока «Бизнес Online».

Он также выразил уверенность, что у россиянина не было умысла нанести ему повреждения. По словам француза, он почувствовал треск сразу после столкновения, но сначала не придал этому значения и продолжил находиться на поле.

«На самом деле всё было не так здорово, как я думал изначально. Спустя пару минут я понял, что что-то не так. Иногда бывает, что боль приходит постепенно, а не сразу после контакта. В таких случаях просто забываешь о ней и продолжаешь игру. Но потом она всё же берёт своё», — сказал Жиго.

Футболист перенёс операцию на колене в сентябре 2018 года. С тех пор он ещё не выходил на поле.

Ранее бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями от матча с «Зенитом».