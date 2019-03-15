Бывший защитник «Спартака» Ковтун поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с газетой «Известия» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бывший защитник «Спартака» Ковтун поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Стратегически это очень важная игра для обеих команд. На «Спартак» свалилось очень много критики. Возможно, именно в игре с «Зенитом» произойдёт переломный момент, и команда покажет более качественный футбол», — заявил он.

По его словам, петербуржцы выглядят в РПЛ стабильно — берут очки в каждом матче, но при этом демонстрируют довольно скупой футбол.

Как отметил Ковтун, обеим командам нужна только победа, а исход встречи существенно повлияет на расклады в турнирной таблице.

Ранее экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с ФАН оценил предстоящий матч с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить