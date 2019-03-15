Бывший защитник «Спартака» Ковтун поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун в беседе с газетой «Известия» поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Стратегически это очень важная игра для обеих команд. На «Спартак» свалилось очень много критики. Возможно, именно в игре с «Зенитом» произойдёт переломный момент, и команда покажет более качественный футбол», — заявил он.

По его словам, петербуржцы выглядят в РПЛ стабильно — берут очки в каждом матче, но при этом демонстрируют довольно скупой футбол.

Как отметил Ковтун, обеим командам нужна только победа, а исход встречи существенно повлияет на расклады в турнирной таблице.

Ранее экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с ФАН оценил предстоящий матч с «Зенитом».