Нападающий «Динамо» Кагарлицкий поделился ожиданиями от второго матча с ЦСКА

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий в беседе с газетой «Известия» поделился ожиданиями от второго матча с ЦСКА в полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нападающий «Динамо» Кагарлицкий поделился ожиданиями от второго матча с ЦСКА
  • РИА Новости

«Во второй игре нам надо забить на один гол больше, чем ЦСКА», — сказал спортсмен.

По его словам, для этого «Динамо» нужно чаще бросать, стараться переигрывать вратаря, создавать больше моментов и играть более агрессивно.

«Также надо пытаться сохранять шайбу, чтобы нагрузка на наших защитников была меньше», — считает Кагарлицкий.

Как добавил хоккеист, игрокам «Динамо» необходимо зарабатывать меньше удалений, поскольку большинство — сильная сторона ЦСКА.

Счёт в серии — 1:0 в пользу ЦСКА. Следующая встреча между соперниками состоится 15 марта.

Ранее, как сообщало «Реальное время», генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал об итогах сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить