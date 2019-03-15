Нападающий «Динамо» Кагарлицкий поделился ожиданиями от второго матча с ЦСКА

Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий в беседе с газетой «Известия» поделился ожиданиями от второго матча с ЦСКА в полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Во второй игре нам надо забить на один гол больше, чем ЦСКА», — сказал спортсмен.

По его словам, для этого «Динамо» нужно чаще бросать, стараться переигрывать вратаря, создавать больше моментов и играть более агрессивно.

«Также надо пытаться сохранять шайбу, чтобы нагрузка на наших защитников была меньше», — считает Кагарлицкий.

Как добавил хоккеист, игрокам «Динамо» необходимо зарабатывать меньше удалений, поскольку большинство — сильная сторона ЦСКА.

Счёт в серии — 1:0 в пользу ЦСКА. Следующая встреча между соперниками состоится 15 марта.

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