Нападающий «Динамо» Кагарлицкий поделился ожиданиями от второго матча с ЦСКА
- РИА Новости
«Во второй игре нам надо забить на один гол больше, чем ЦСКА», — сказал спортсмен.
По его словам, для этого «Динамо» нужно чаще бросать, стараться переигрывать вратаря, создавать больше моментов и играть более агрессивно.
«Также надо пытаться сохранять шайбу, чтобы нагрузка на наших защитников была меньше», — считает Кагарлицкий.
Как добавил хоккеист, игрокам «Динамо» необходимо зарабатывать меньше удалений, поскольку большинство — сильная сторона ЦСКА.
Счёт в серии — 1:0 в пользу ЦСКА. Следующая встреча между соперниками состоится 15 марта.
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